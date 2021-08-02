Россиянам будут предлагать госуслуги в проактивном формате

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство приняло новые правила разработки административных регламентов предоставления госуслуг. Теперь при регламентации госуслуг будет применяться профилирование заявителей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

"Правительство Российской Федерации приняло новые правила разработки административных регламентов предоставления госуслуг, разработанные Минэкономразвития России. Теперь для того, чтобы получить все полагающиеся гражданину меры социальной поддержки, больше не нужно тратить время на самостоятельное изучение всего перечня имеющихся государственных услуг и сверять, может ли он на них претендовать. Теперь при регламентации госуслуг будут использованы инновационные инструменты, среди которых профилирование заявителя", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития, механизм профилирования освободит граждан от необходимости разбираться в документах для предоставления услуги. Портал госуслуг автоматически будет предлагать вариант услуги, подобранный под конкретного заявителя, с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом. Для этого гражданин должен заполнить все разделы личного кабинета на портале. К примеру, при предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг портал госуслуг укажет, какой комплект документов нужно подать пользователю в зависимости от его гражданства, состава семьи, наличия или отсутствия зарегистрированных в квартире людей.

"В Минэкономразвития России ожидают, что полномасштабное внедрение механизма профилирования в рамках более чем 600 федеральных услуг произойдет до 1 января 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг - до 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.