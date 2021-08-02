Эксперт: поддержка быстрорастущих компаний позволит создать в России "10 "Яндексов"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Поддержка быстрорастущих технологических компаний может заложить основу для создания в России новых "10 "Яндексов", причем не только в IT-сфере. Такое мнение высказала в понедельник общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова.

"Если мы хотим иметь не один "Яндекс", а 10 "Яндексов", и не только в IT-сфере, но и в deeptech (разработки, характеризующиеся научной и технологической новизной, глобальностью решаемых проблем) и biotech, государству необходимо делать ставку на сегмент быстрорастущих технологических компаний, национальных чемпионов", - сказала она на встрече с членами правления ассоциации "Национальные чемпионы".

По словам Поповой, такие компании способны достичь отраслевого и даже глобального лидерства в среднесрочной перспективе. "Благодаря своим темпам роста компании - национальные чемпионы увеличивают налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создают новые высококвалифицированные рабочие места, препятствуя утечке мозгов", - добавила она.

Как отметил директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников, хотя доля быстрорастущих компаний в развитых странах составляет, по разным оценкам, от 4% до 7% (превышая 10% только в некоторых динамично развивающихся экономиках), именно они создают до половины новых рабочих мест.

Председатель совета директоров группы компаний "Унихимтек" Владимир Авдеев обратил внимание на то, что в России "очень дорогое заемное финансирование". "В этой ситуации возможным решением стали бы инвестиции в капитал компаний. Все говорят о буме инвестиций в технологические компании, например, в США. Однако в России частные инвесторы очень редко обращают внимание на быстрорастущие компании. Наш сегмент технологического бизнеса уже перерос стадию стартапа, поэтому риски таких инвестиций минимальны. При этом быстрый рост выручки может достаточно оперативно окупить такие инвестиции", - отметил он.

Ассоциация "Национальные чемпионы" создана участниками приоритетного проекта Минэкономразвития РФ "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров", в который вошли более 80 компаний из разных отраслей. Целью ассоциации является координация деятельности и защита интересов ее членов, в том числе создание новых мер поддержки, подготовка предложений по доработке действующего законодательства.