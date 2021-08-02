Около 17 млн респондентов опросят во время сельхозпереписи 2021 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Росстат планирует опросить около 17 млн респондентов в рамках сельскохозяйственной микропереписи, которая пройдет в России в августе 2021 года. Исключением могут стать только домохозяйства, которые расположены в городской черте, в совсем маленьких селах и в труднодоступных районах страны, сообщил в понедельник глава Росстата Павел Малков.

"В микропереписи будут участвовать практически все типы производителей сельхозпродукции. Самая немногочисленная группа - это сельхозорганизации, их почти 42 тыс. Они должны будут самостоятельно заполнить переписные листы и подать их в электронном виде. Следующая по численности категория - это фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели - их уже практически 145 тыс., и они тоже будут самостоятельно заполнять и передавать переписной лист, преимущественно в электронном виде. Переписчик также пойдет в личные подсобные хозяйства. Всего планируется опросить около 16,5 млн владельцев таких хозяйств", - сказал он на пресс-конференции "Сельхозперепись - 2021: объективный взгляд на изменения в агросекторе".

По словам Малкова, переписчики также опросят председателей некоммерческих товариществ, которых в стране около 83 тыс. При этом все участники таких товариществ опрашиваться не будут: переписчики зададут вопросы только председателям таких объединений, подчеркнул он.

Как пояснил глава Росстата, сельскохозяйственной переписи не подлежат всего четыре категории домохозяйств. "Переписчик не придет в личное подсобное хозяйство, если оно находится в городской черте или в поселке городского типа. Не придет, если личное подсобное хозяйство расположено в совсем маленьких селах и деревнях, где осталось менее 10 домохозяйств. И не придет, если личное хозяйство находится в труднодоступных районах страны. Также переписчик не придет к владельцам земельных участков некоммерческих объединений. Это некоторые ограничения, которые позволяют снизить затраты на проведение переписи, но при этом будет получено максимально подробное представление о сельхозсекторе страны", - сказал он.

Общая стоимость сельскохозяйственной микропереписи на сегодняшний день составляет около 4 млрд рублей, рассказал Малков. "Есть тенденция к сокращению сметы, то есть мы экономим. Окончательную сумму сможем сказать уже после завершения проекта, но сразу отмечу, что большая часть - это оплата труда", - уточнил он.

Какие вопросы войдут в переписной лист

Переписной лист, который предстоит заполнить участникам микропереписи, существенно сократился в сравнении с анкетой, которую необходимо было заполнять в рамках сельскохозяйственной переписи 2016 года, отметил Малков. Так, например, сельскохозяйственные организации будут отвечать на 12 вопросов, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств - на 10, а председатели некоммерческих товариществ - всего на два.

Сами вопросы не будут касаться урожайности, количества работников, реализации продуктов и других экономических показателей. Тем не менее, в анкете остался важный вопрос относительно привлечения кредитов и господдержки. "В анкете есть важный вопрос - привлекали ли респонденты кредиты, получали ли они какую-то помощь от государства. При этом мы не спрашиваем конкретные цифры. Это позволит в целом оценить, понять масштабы господдержки и масштабы использования кредитных ресурсов. Остались вопросы по поголовью птицы, скота и по земельным площадям. При этом мы постараемся понять эффективность использования имеющихся посевных площадей, какая часть из них используется для производства и какая фактически выведена из оборота. Все эти вопросы есть в специальном программном обеспечении на планшете", - объяснил Малков.

Просить респондентов верифицировать данные при помощи документов переписчики не могут, подчеркнул руководитель Росстата. Респондент также может выбрать любое удобное для него место для диалога и заполнения переписного листа, не приглашая переписчика на свою территорию. Верификация собранной информации будет производиться при помощи административных источников данных, а также благодаря сбору данных при помощи спутникового мониторинга и беспилотников в отдельных регионах страны.

Сельскохозяйственная микроперепись пройдет в России с 1 по 30 августа 2021 года. Цель наблюдения - оценить ресурсную базу и потенциал агросектора страны, а также структурные изменения в сельском хозяйстве. Ответственным за подготовку и проведение микропереписи будет Росстат. Итоги переписи должны быть подведены в IV квартале 2021 года, опубликованы - до конца IV квартала 2022 г.