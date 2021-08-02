Биржевые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 вновь незначительно подросли

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Биржевые территориальные индексы автомобильных бензинов марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам торгов в понедельник вновь продемонстрировали незначительный рост. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 на бирже за день выросла на 0,1% - до 57,43 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,3%, до 58,84 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость бензина растет второй торговый день подряд. При этом с 23 июля биржевые индексы бензина снижались, после того как несколько раз обновили исторические максимумы.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась за день на 0,9% - до 42,83 тыс. рублей за тонну, дизельного топлива - на 0,3%, до 51,37 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута снизилась на 1,5%, до 23,25 тыс. рублей за тонну. В то же время биржевой индекс топлива для реактивный двигателей (авиакеросина) вырос на 1,1% - до 49,91 тыс. рублей за тонну.

30 июля министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. Ранее он говорил, что министерство инициирует введение запрета, оценив ситуацию с биржевыми ценами на топливо. По его словам, срок запрета на экспорт может составить минимум три месяца.