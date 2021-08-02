Призовой фонд программы для самозанятых Подмосковья составит 630 тыс. рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Программа наставничества для самозанятых Подмосковья" разработана специально для начинающих предпринимателей, желающих создать свой успешный бизнес-проект. Десять лучших проектов получат ценные призы, общий призовой фонд составит 630 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Открытие бизнес-акселератора для самозанятых Московской области состоится 3 августа. В семинедельной программе обучения наставники и кураторы расскажут о топ-5 площадках для продвижения товаров и услуг в интернете, как сделать продающую страницу в Instagram и "ВКонтакте", научат считать доходы и расходы, планировать прибыль, помогут найти идею и оценить ее успешность. В конце программы обучения состоится защита проектов, десять лучших проектов участников получат ценные призы. За первое место автору проекта присуждается приз номиналом 250 тыс. рублей, за второе и третье места - 120 тыс. рублей, а авторы занявшие места с 4 по 10 получат призы номиналом 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

На открытии программы, которое пройдет на Красном октябре (Берсеневская набережная, д. 6/3) организаторы расскажут, как будет проходить обучение, участники бизнес-акселератора смогут познакомиться с наставниками (взаимодействие с ними начнется с третьей недели обучения); спикеры расскажут о своем предпринимательском пути, поделятся опытом, ответят на вопросы гостей мероприятия. В мероприятии можно принять участие онлайн, будет организована прямая трансляция.

В 2020 году в "Программе наставничества" приняли участие более 300 человек. Бизнес-акселератор проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Проект реализует Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области при поддержке Минэкономразвития России с 2019 года.