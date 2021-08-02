Аэропорт Крыма установил новый рекорд по пассажиропотоку за месяц

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополя впервые обслужил более 1,2 млн пассажиров за месяц, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе авиаузла.

"В июле аэропорт принял и отправил 1 216 143 человек, что на 40% больше показателей июля доковидного 2019 года. Месячный трафик на 50 тыс. человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "суточный пассажиропоток во втором месяце лета достигал пика 31 июля, когда обслужили 44 385 человек". "Самые популярные направления полетов в аэропорту Симферополь в июле - это Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Лидером по числу перевезенных в Крым и обратно пассажиров по итогам месяца стала авиакомпания "Аэрофлот", - сообщается в пресс-релизе.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров, что станет рекордным показателем для Крыма.