РЖД просят Белоусова о господдержке на 17 млрд рублей или одобрении тарифных решений

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. РЖД на фоне роста цен на металлы рассчитывают получить бюджетную поддержку в виде субсидии или взноса в уставный капитал на общую сумму 17 млрд рублей, а в качестве альтернативы предлагают утвердить предложенный холдингом новый принцип индексации тарифов на перевозку грузов. Просьба изложена в письме гендиректора РЖД Олега Белозерова в адрес первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

Белозеров в письме отмечает, что удорожание металла и металлосодержащих изделий в составе инвестиционной программы РЖД во II полугодии 2021 года, если учитывать ту часть, которая касается нового строительства и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры, оценивается в 10-12 млрд рублей. Кроме того, продолжает глава РЖД, после введения вывозных пошлин на металлы РЖД получили от "Евраза" уведомление о повышении отпускных цен на рельсовый прокат на 6 млрд рублей. По словам Белозерова, компания вынуждена направить дополнительные средства на компенсацию указанного удорожания, которое оценивается в 17-19 млрд рублей.

"С учетом изложенного прошу Вас, уважаемый Андрей Рэмович, для компенсации возросшей ценовой нагрузки на инвестиционный и операционный бюджеты компании в 2021 году рассмотреть возможность реализации мер бюджетной поддержки ОАО "РЖД" (субсидия или взнос в уставный капитал) в сумме 17 млрд рублей либо принятия соответствующих тарифных решений, с которыми компания обращалась ранее", - пишет глава РЖД.

Предложения о повышении тарифов

Белозеров ссылается на письмо Белоусову (копия документа имеется в распоряжении ТАСС), в котором он предлагал новую схему тарификации грузовых железнодорожных перевозок. Существующий порядок расчета индексации тарифов основывается на индексе потребительских цен, и такой подход не позволяет отразить реальную динамику роста расходов холдинга, отмечал гендиректор РЖД. В письме говорилось, что холдинг считает целесообразным применять при повышении тарифов индекс ценового давления, который позволит учитывать влияние ценовых факторов на каждый отдельный элемент затрат компании.