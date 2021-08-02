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РЖД просят Белоусова о господдержке на 17 млрд рублей или одобрении тарифных решений

В письме главы РЖД Олега Белозерова говорится об удорожании металла и металлосодержащих изделий, а также о повышении отпускных цен на рельсовый прокат

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. РЖД на фоне роста цен на металлы рассчитывают получить бюджетную поддержку в виде субсидии или взноса в уставный капитал на общую сумму 17 млрд рублей, а в качестве альтернативы предлагают утвердить предложенный холдингом новый принцип индексации тарифов на перевозку грузов. Просьба изложена в письме гендиректора РЖД Олега Белозерова в адрес первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

Белозеров в письме отмечает, что удорожание металла и металлосодержащих изделий в составе инвестиционной программы РЖД во II полугодии 2021 года, если учитывать ту часть, которая касается нового строительства и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры, оценивается в 10-12 млрд рублей. Кроме того, продолжает глава РЖД, после введения вывозных пошлин на металлы РЖД получили от "Евраза" уведомление о повышении отпускных цен на рельсовый прокат на 6 млрд рублей. По словам Белозерова, компания вынуждена направить дополнительные средства на компенсацию указанного удорожания, которое оценивается в 17-19 млрд рублей.

"С учетом изложенного прошу Вас, уважаемый Андрей Рэмович, для компенсации возросшей ценовой нагрузки на инвестиционный и операционный бюджеты компании в 2021 году рассмотреть возможность реализации мер бюджетной поддержки ОАО "РЖД" (субсидия или взнос в уставный капитал) в сумме 17 млрд рублей либо принятия соответствующих тарифных решений, с которыми компания обращалась ранее", - пишет глава РЖД.

Предложения о повышении тарифов

Белозеров ссылается на письмо Белоусову (копия документа имеется в распоряжении ТАСС), в котором он предлагал новую схему тарификации грузовых железнодорожных перевозок. Существующий порядок расчета индексации тарифов основывается на индексе потребительских цен, и такой подход не позволяет отразить реальную динамику роста расходов холдинга, отмечал гендиректор РЖД. В письме говорилось, что холдинг считает целесообразным применять при повышении тарифов индекс ценового давления, который позволит учитывать влияние ценовых факторов на каждый отдельный элемент затрат компании.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичБелозеров, Олег Валентинович
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