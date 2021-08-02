В Тамбовской области внедрят стратегию цифровой трансформации для продвижения проектов

ТАМБОВ, 2 августа. /ТАСС/. Стратегию цифровой трансформации, в которую вошло пять сфер социально-экономического развития, внедрят в Тамбовской области для масштабирования конкурентоспособных отечественных проектов. Об этом ТАСС сообщил глава управления информационных технологий Тамбовской области Андрей Стрельцов.

"В настоящий момент в Тамбовской области ведется разработка стратегии цифровой трансформации до 2024 года, направленной на масштабирование конкурентоспособных отечественных решений в различные сферы экономики, социальной сферы и государственного управления, всего этих направлений пять, в том числе образование, здравоохранение, соцзащита", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что документ сейчас проходит финальную стадию согласования с федеральными ведомствами.

По словам Стрельцова, отдельным направлением стратегии является цифровая трансформация агропромышленного комплекса, поскольку Тамбовская область является сельскохозяйственным регионом. В настоящий момент в регионе идет интенсивный процесс внедрения современных технологий точного земледелия, почти на всех крупных предприятиях АПК используются компьютеризированные системы управления, технологии Интернета вещей и Big Data (большие объемы данных), применяются почвенные датчики, современные автопилоты. Эту работу намерены продолжать.

При этом, как отметил Стрельцов, развитие цифровых сервисов невозможно без развития IT-инфраструктуры. "Инфраструктура - это как дороги: если их нет, значит нет транспорта, движения. Именно поэтому сегодня уделяется столь большое внимание строительству IT-инфраструктуры, в том числе в региональной стратегии, которую мы создаем", - подчеркнул Стрельцов.

За последние три года в Тамбовской области по нацпроекту "Цифровая экономика РФ" на подключение социально значимых объектов к высокоскоростному оптоволоконному интернету было направлено 750 млн рублей из федерального бюджета. Это позволило подключить почти 850 объектов, в том числе школы, ФАПы, пожарные части, органы местного самоуправления, а также объекты культуры.