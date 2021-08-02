Кабмин утвердил положение о ведении реестра социально ориентированных НКО

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается порядок ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое положение о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. Определить Министерство экономического развития Российской Федерации уполномоченным органом по ведению реестра", - говорится в постановлении.

В соответствии с документом в реестр могут войти социально ориентированные НКО, которые являются получателями грантов президента РФ, субсидий и грантов в рамках программ федеральных и региональных органов власти, а также получатели имущественной поддержки от органов власти, исполнители общественно полезных услуг, поставщики социальных и образовательных услуг, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий объединение существующих реестров социально ориентированных НКО, которые с 2017 года являются получателями грантов президента РФ и получателями субсидий и грантов в рамках федеральных и региональных программ, и НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации из-за пандемии.