Кудрин считает возможным повысить цену отсечения по нефти в бюджетном правиле

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Повышение цены отсечения по нефти в бюджетном правиле позволит создать дополнительный источник доходов, эти средства можно направить на развитие инфраструктуры, образования или здравоохранения. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК.

"С точки зрения законов макроэкономики, я считал, что правильнее было бы чуть сдвинуть цену отсечения по нефти. Повысить, допустим, на $1, чтобы по формуле бюджетного правила дополнительные средства - при этом вполне прогнозируемые на каждый год - шли через бюджет на текущие расходы - например, на прорывные истории в области инфраструктуры, образования или здравоохранения", - отметил Кудрин.

При этом он напомнил, что правительство уже приняло решение направлять на инфраструктурные инвестиции средства сверх 7% ВВП ликвидной части ФНБ.

Ранее сообщалось, что согласно бюджетному правилу Минфин направляет дополнительные доходы от высокой цены нефти на покупку иностранной валюты или золота. Эти средства направлются на счета Центробанка и впоследствии перечисляются в ФНБ. В 2021 году планка отсечения находится на уровне $43,3 за баррель.