Авиакомпания Qantas отправит 2,5 тыс. сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты

СИДНЕЙ, 3 августа. /ТАСС/. Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas отправит около 2,5 тыс. сотрудников в отпуск на два месяца без сохранения заработной платы из-за вспышки COVID-19 в ряде городов страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте авиаперевозчика.

"Решение [об отпуске без сохранения зарплаты] коснется пилотов и бортпроводников внутренних рейсов, а также сотрудников наземных служб в аэропортах штата Новый Южный Уэльс и ряда других регионов. Работники Qantas и Jetstar (дочерняя авиакомпания "Джетстар") будут получать заработную плату до середины августа, а после <…> примерно на два месяца прекратят работу", - уточнила авиакомпания.

В Qantas отметили, что предстоящий вынужденный отпуск обусловлен сокращением полетов из-за санитарных ограничений, введенных властями штатов и территорий Австралии ввиду второй волны пандемии. После возобновления полетов всем сотрудникам гарантировано сохранение занятости.

По словам генерального директора Qantas Алана Джойса, авиакомпании пришлось отменить несколько тысяч рейсов по причине закрытых в конце июня внутренних административных границ. "Qantas и Jetstar с начала июля сократили число внутренних авиарейсов более чем на 60% из-за карантина, действующего на территории трех регионов", - сказал он.

С начала пандемии в Австралии выявили 34 611 случаев заражения коронавирусом, от вызванных инфекцией осложнений умерли 924 человека. В конце февраля в стране началась вакцинация, в которой используются препараты компаний AstraZeneca и Pfizer. Первую прививку сделали 12,3 млн человек (почти 50% населения страны), полностью вакцинировались более 3,9 млн (15,3%).