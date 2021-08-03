Экспорт чая из России к 2030 году может вырасти на 45,6%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Экспорт чая из России может вырасти на 45,6% к 2030 году и достигнуть около 30 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"Россия является нетто-импортером чая (российский импорт превышает экспортные поставки в 5-6 раз в натуральном выражении) и стабильно входит в перечень топ-3 крупнейших мировых импортеров. Однако, несмотря на это, на протяжении последних лет наблюдается устойчивая положительная динамика экспортных поставок чая (увеличение поставок на зарубежные рынки в 2020 году относительно 2016 года составило 39,2% в натуральном выражении и 38,3% в стоимостном), что позволило России по результатам 2020 года подняться на 11 место в рейтинге крупнейших экспортеров чая. В совокупности с текущими тенденциями мирового импорта российский экспорт чая может достигнуть около 30 тыс. тонн ($160 млн)", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в "Агроэкспорте", этот показатель может быть достигнут к 2030 году.

По данным экспертов, в 2020 году объем поставок российской продукции на зарубежные рынки составил 20,6 тыс. тонн, что на 3,5% выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка в 2020 году составила 105,9 млн долларов, увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За январь - май 2021 года, согласно данным ФТС России, было экспортировано 8,8 тыс. тонн чая на $45,4 млн что на 6% в натуральном и на 5,1% в стоимостном выражении больше аналогичного периода 2020 года. Ключевыми потребителями российского чая в 2020 году являлись страны СНГ: Белоруссия, на долю которой в 2020 г. пришлось 26,4% российского экспорта в стоимостном выражении, а также Казахстан (16,5%). Осуществлялся экспорт чая в Израиль, Катар и другие страны.

Как полагают в "Агроэкспорте", в перспективе в качестве ключевых направлений сбыта следует рассматривать страны СНГ (в первую очередь Белоруссию, Казахстан, Киргизию) - рынки, которые характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию. Также расширение географии поставок возможно за счет поставок в Китай, страны Персидского залива и Африки.