Чистая прибыль BP во II квартале составила $3,1 млрд против убытка годом ранее

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания BP по итогам второго квартала 2021 года получила $3,116 млрд чистой прибыли, приходящейся на акционеров, против убытка в $16,85 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка BP за отчетный период выросла в 1,7 раза, до $36,47 млрд.

Свободный денежный поток во втором квартале составил $5,4 млрд против $3,7 млрд годом ранее, а капитальные затраты уменьшились на 27%, до $747 млн.

Чистая прибыль за первое полугодие составила $7,78 млрд против убытка в $21,2 млрд годом ранее.

Добыча по группе BP в апреле - июне сократилась в годовом выражении на 11,3%, до 3,24 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.