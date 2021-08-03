{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,15%

Индекс РТС уменьшился на 0,19% - до 1632,84 пункта

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился 0,15% и составил 3 782,41 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,19% - до 1 632,84 пункта.

К 10:03 мск индексы замедлили снижение. Так, индекс Мосбиржи падал до 3 784,8 пункта (-0,09%), индекс РТС снижался 0,02% и находился на уровне 1 635,71 пункта.

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,35% - до $72,63 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,3% и торгуется на уровне $70,4 за баррель.

Теги
Россия
Первый промышленный технопарк в Кузбассе позволит создать 500 рабочих мест
В технопарке будут производить машиностроительную продукцию, которую в перспективе смогут экспортировать на российские и международные рынки
Читать полностью