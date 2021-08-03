Электроэнергия на оптовом рынке в центральной России в I полугодии подорожала на 13,4%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по итогам I полугодия 2021 года составила 1,28 тыс. рублей за МВт·ч, что на 13,4% больше показателя за январь - июнь 2020 года. Об этом говорится в Оперативном обзоре ОРЭМ, подготовленном ассоциацией "Совет рынка" (ТАСС ознакомился с копией документа).

При этом в июне текущего года стоимость электроэнергии выросла в годовом выражении на 20,5%, достигнув 1,336 тыс. рублей за МВт·ч.

Во второй ценовой зоне (Сибирь) энергоцены за первые шесть месяцев снизились на 1%, до 852 рублей за МВт·ч, а в июне упали на 8,1% - до 794 рублей за МВт·ч.

Что касается одноставочной цены ОРЭМ (состоит из стоимости биржевых цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и цены мощности, но не включает в себя сетевой тариф и сбытовую надбавку - прим. ТАСС), то в центральной России в январе - июне 2021 года она выросла в пределах инфляции - на 3,8%, до 2,53 тыс. рублей за МВт·ч, а в Сибири - на 3%, до 1,853 тыс. рублей за МВт·ч.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что одноставочная цена в первой ценовой зоне в I полугодии на 5,5% превысила показатель 2019 года, когда наблюдался значительный рост цен на РСВ, а во второй ценовой зоне - на 1,2%. В Министерстве энергетики РФ изданию пояснили, что рост оптовых энергоцен связан с режимом работы ГЭС и АЭС и ремонтами. В свою очередь, в "Совете производителей энергии" отметили, что динамика одноставочной цены связана с эффектом низкой базы в 2020 году, а также ростом энергопотребления в России в I полугодии 2021 года.