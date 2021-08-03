"Лента" завершила сделку по приобретению супермаркетов Billa

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" завершил сделку по приобретению супермаркетов "Билла Россия" за €225 млн, говорится в сообщении компании.

"В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, "Лента" станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Цена покупки на момент закрытия составила около €225 миллионов, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала "Билла Россия", - отмечается в сообщении.

В течение 12 месяцев "Лента" планирует интегрировать в собственную розничную сеть 161 приобретенный супермаркет, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников "Билла Россия".

"Экспансия в сегменте супермаркетов является стратегическим приоритетом для "Ленты". Эта сделка ускорит трансформацию компании, позволив мгновенно удвоить наше присутствие в этом сегменте", - отметил генеральный директор "Ленты" Владимир Сорокин, слова которого приводятся в сообщении.

По состоянию на 30 июня 2021 года под управлением "Ленты" находилось 255 гипермаркетов и 151 супермаркет в 88 городах европейской части России.