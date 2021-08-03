Единую платформу цифровых сервисов для Северного морского пути оценили в 2,9 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Стоимость проекта единой платформы цифровых сервисов (ЕПЦС), подготовленного госкорпорацией "Росатом" для Северного морского пути (СМП), оценивается в сумму порядка 2,9 млрд рублей. Об этом сообщил замдиректора дирекции СМП "Росатома" Максим Кулинко газете "Ведомости".

Доработать техническое задание и выбрать подрядчика для создания ЕПЦС планируется в течение ближайших одного - полутора месяцев. Также будет определен источник финансирования - средства из федерального бюджета или госкорпорации. "Росатом" уже вложил в разработку концепции и проработку интеграции с действующими системами госкорпорации более 50 млн рублей, такая же сумма направлена на дальнейшее развитие автоматизированной системы управления штаба морских операций "Атомфлота", которая должна будет стать частью ЕПЦС.

К платформе планируется подключить Росморречфлот, Морспасслужбу, Росгидромет, МЧС и несколько других федеральных органов исполнительной власти. К 2023 году должна быть готова первая очередь цифровой платформы, а в 2024-2025 годах ее введут в промышленную эксплуатацию, сообщил Кулинко газете.

ЕСПЦ предполагает создание единого цифрового пространства на Севморпути, которое в режиме "одного окна" сможет оказывать услуги по оформлению разрешений на проход судов, мониторингу и диспетчеризации, управлению работой флота участникам рынка морских перевозок. В рамках концепции будут собраны различные виды информации: количество и расположение аварийно-спасательного флота, гидрографические данные, рекомендованные маршруты прохода по СМП, метеоданные, расположение судов, включая ледоколы. "Росатом" также хочет включить в ЕСПЦ блок экологического мониторинга, который позволит получать информацию о состоянии морской среды, отметил Кулинко.

Для реализации проекта также строится мощный ледокольный флот, так как навигация в восточном секторе СМП зимой на данный момент невозможна без ледокольной проводки. К 2030 году планируется наладить круглогодичную навигацию по Севморпути, к 2024 году объем перевозок по СМП должен вырасти с 33 млн тонн до 80 млн тонн, к 2030 году - до 150 млн тонн, пишет газета.

В 2022-2023 годах будут запущены космические аппараты "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р" с радиолокационной аппаратурой, которые обеспечат наблюдение за акваторией Северного морского пути вне зависимости от погодных условий, а также в условиях полярной ночи, сообщили изданию в пресс-службе "Роскосмоса".

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Длина пути составляет 5,6 тыс. от пролива Карские ворота до Бухты Провидения. Росатом является куратором федерального проекта "Северный морской путь".