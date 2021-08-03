"Татнефть" в январе - июле увеличила добычу нефти на 3,4%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Татнефть" в январе - июле 2021 года нарастила добычу нефти на 1,27% в годовом выражении - до 15,806 млн тонн, следует из сообщения компании.

В июле "Татнефть" увеличила добычу на 1,08% - до 2,38 млн тонн.

В том числе добыча сверхвязкой нефти за январь - июль составила 2,12 млн тонн (+230 тыс. тонн).

В июне нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" увеличил переработку с 0,26 млн тонн до 0,284 млн тонн. С начала года объем составил 6,6 млн тонн, тогда как в январе - июле 2020 года он был ниже - на уровне 6,23 млн тонн.