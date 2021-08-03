Госдолг Нижегородской области снизился с начала года почти на 20 млрд рублей

ТАСС, 3 августа. Государственный долг Нижегородской области снизился с января 2021 года на 19,6 млрд - до 65,9 млрд рублей, сообщается во вторник на сайте правительства области.

"Объем государственного долга с 1 января по 1 августа 2021 года в Нижегородской области снизился на 19,6 млрд рублей и составил 65,9 млрд рублей. В свою очередь, с 1 июля объем долга снизился на 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в структуре долга на 1 августа 2021 года 56,3% составили государственные ценные бумаги, 43,5% - бюджетные кредиты, 0,2% - государственные гарантии.

В июле 2021 года Министерство финансов РФ одобрило заявку области о реструктуризации до 2029 года бюджетного кредита в сумме 9,7 млрд рублей, это позволит сэкономить около 500 млн рублей на обслуживании госдолга. В правительстве ранее отмечали, что высвобождаемые в 2021 году в результате реструктуризации средства должны быть направлены в 2021-2024 годах на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов.

В декабре 2020 года Нижегородской области был предоставлен кредит из федерального бюджета в размере 9,7 млрд рублей для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ под 0,1% годовых со сроком погашения до 1 июля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послании Федеральному собранию предложил правительству РФ провести реструктуризацию данных кредитов до 2029 года.