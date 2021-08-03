"Ъ": курортную зону на 60 млрд рублей планируют создать на месте Байкальского ЦБК

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Курортную недвижимость площадью более 479 тыс. кв. м планируют возвести на месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). На строительство потребуется не менее 60 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Как пишет издание со ссылкой на презентацию дочерней компании ВЭБ.РФ ООО "Байкал. Центр", на территории 1 тыс. га планируется строительство пятизвездного санаторно-курортного комплекса, комплекса гостиниц различных ценовых сегментов, конгресс-центра, дайвинг-центра, лечебно-реабилитационного комплекса, морского порта, хелипорта, логистического комплекса.

ВЭБ.РФ пояснило изданию, что перечень потенциальных инвесторов, параметры и источники финансирования не определены, а объем инвестиций может быть значительно выше указанной цифры.

Сообщается, что самым затратным объектом будет санаторий на 150 тыс. кв. м. Инвестиции в этот объект оцениваются в 21 млрд рублей. Гостиницу на 85 тыс. кв. м построят за 6,5 млрд рублей, а гостиницу с горнолыжным курортом на 18 тыс. кв. м оценили в 6 млрд рублей.

"Реализовать эти проекты планируется до 2033 года, что должно увеличить к 2040 году турпоток почти в семь раз, до 1,2 млн человек ежегодно", - пояснило издание.

БЦБК закрылся осенью 2013 года. Он был градообразующим предприятием Байкальска, моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.