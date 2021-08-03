"Новые возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире" обсудят на ВЭФ 2-4 сентября

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Главной темой Восточного экономического форума (ВЭФ) станут "Новые возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире". Тему обсудят во Владивостоке 2-4 сентября 2021 года, сообщается во вторник в пресс-релизе Росконгресса со ссылкой на деловую программу форума.

"Развитие Дальнего Востока объявлено главой государства национальным приоритетом на весь XXI век. Выполняя решение президента РФ, правительство создало на территории Дальнего Востока целостную, динамично развивающуюся систему поддержки инвестиций", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ, председатель оргкомитета ВЭФ Юрия Трутнева.

В сообщении уточняется, что деловая программа ВЭФ-2021 разбита на четыре тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток - новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в изменившемся мире" и "Молодежный ВЭФ". Ключевым событием мероприятия станет пленарное заседание, которое пройдет 3 сентября.

"Одним из важных инструментов поддержки Дальнего Востока стал Восточный экономический форум. Его главная задача - привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса. Более 2,5 тыс. новых проектов, 1,9 трлн рублей уже осуществленных инвестиций - неоспоримое доказательство того, что Дальний Восток стал комфортной и безопасной территорией для ведения бизнеса", - также отметил Трутнев.

Как сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в рамках блока деловой программы "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" состоятся сессии, посвященные развитию безуглеродной энергетики, международному распределению труда, новым медиа. В частности, международному сотрудничеству посвящена сессия "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине", важнейшей зоной такого сотрудничества, добавили в пресс-службе, остается экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона, страны которого, начиная с КНР, первыми приняли на себя удар коронавирусной инфекции. В рамках сессии обсудят, каким критериям должно соответствовать устойчивое здравоохранение, способное отвечать принципам национальной безопасности. Вопросам выработки новых модальностей и форматов сотрудничества, реконфигурации цепочек создания добавленной стоимости и укреплению связанности региональных экономик будет посвящена сессия "Деловое сотрудничество как драйвер устойчивого социально-экономического развития в АТР".

С учетом того, что Дальний Восток обладает крупнейшими запасами углеводородов и находится близко к лидирующим нефтегазохимическим рынкам, а также имеет эффективные инструменты господдержки, ДФО является площадкой для реализации крупнейших проектов, которые будут центрами для формирования промышленных кластеров, развития новых, в том числе "зеленых", технологий, привлечения зарубежных инвестиций. Вопросы развития переработки нефти и газа на Дальнем Востоке и создание нефтегазохимических кластеров легли в основу сессии "Безуглеродная энергетика. Будущее горючих топлив".

"Дальний Восток - новые вызовы и возможности"

Этот блок включит в себя 28 сессий, которые охватят круг вопросов развития Дальнего Востока, включая привлечение инвестиций в регион, экспортные возможности, развитие сельскохозяйственной отрасли. Одна из сессий блока посвящена недрам Дальнего Востока. В пресс-службе напомнили, что сегодня ДФО занимает доминирующую позицию по добыче и запасам алмазов, угля, цинка, меди, свинца, вольфрама, золота, серебра, олова и редкоземельных металлов, в коммерческий оборот вводятся высокорентабельные, хорошо изученные месторождения полезных ископаемых, при этом на Дальнем Востоке фактически отсутствует глубокая переработка сырья на местах добычи с применением высокотехнологичного оборудования, что не позволяет полностью раскрыть минерально-сырьевой потенциал макрорегиона. Эксперты рассмотрят механизмы поддержки предприятий по глубокой переработке сырья, решение проблемы технологического отставания и формирование внутреннего спроса на сырье.

На сессии "Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов" обсудят повышение инвестиционной привлекательности дальневосточного региона. Проекты-акселераторы регионального развития способствуют созданию сопутствующей транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, что делает их центрами притяжения экономических ресурсов и человеческого капитала. Вопросы экологии, защиты природы и климата легли в основу блока "Общая ответственность в изменяющемся мире". Стратегическая близость к странам АТР может стать для ДФО преимуществом с точки зрения развития медицинского туризма при условии стимулирования трансфера в Россию современных медицинских технологий, увеличения количества клиник и создания качественной конкурентоспособной медицинской инфраструктуры - все это планируют обсудить на сессии "Медицина на экспорт: возможности рынков АТР".

Молодежный ВЭФ и угрозы роботизации

В полпредстве рассказали, что роботы могут заместить 20 млн рабочих мест к 2030 году. Транспортировка, хранение и производство - отрасли, в которых роботы заменили людей в большей степени. Новые возможности и скрытые угрозы роботизации обсудят участники сессии "Технологии автоматизации: роботы vs люди".

"Молодежный ВЭФ" состоится в рамках форума впервые. Он включит в себя презентацию программы "Дальневосточный спецназ. Муравьёв-Амурский - 2030", презентацию итогов программы "Дальневосточный старт", а также дискуссии на темы образования и молодежного предпринимательства. Кроме того, в текущем году отмечается 30-летие отношений и 25-летие полноформатного диалогового партнерства России и АСЕАН. В ходе Молодежного дня Восточного экономического форума международные эксперты и молодые активисты встретятся для обсуждения перспектив координации молодежной политики России и АСЕАН в самых разных сферах.

Международные мероприятия

В число международных мероприятий включено обсуждение Большого евразийского партнерства как эффективного механизма интеграции, а также Международная конференция АТЭС по высшему образованию и Международная конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Кроме того, в рамках ВЭФ-2021 состоятся бизнес-диалоги: "Россия - АСЕАН", "Россия - Корея", "Россия - Япония", "Россия - Китай", "Россия - Индия", "Россия - Европа".

"Уверен, форум в очередной раз подтвердит статус ведущей коммуникационной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году мы ожидаем представительный состав гостей, в том числе лидеров государств, которые примут участие как в формате онлайн, так и офлайн", - приводит пресс-служба слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.

В рамках VI Восточного экономического форума пройдет выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции все 11 субъектов Дальнего Востока. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.