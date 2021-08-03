ФАС возбудила дело на рынке поставок ИВЛ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в связи с нарушениями в поставках аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ) легких производства Hamilton Medical AG. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России провела выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов аппаратов искусственной вентиляции легких производства Hamilton Medical AG. Ведомство выявило, что компания Hamilton Medical AG направляла своим дистрибьюторам (экономически зависимым субъектам правоотношений) указания по участию в государственных и муниципальных закупках. В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ.

В случае установления вины компании грозит административный штраф в соответствии КоАП РФ.

В новость внесена парвка (13:04 мск) - передается с уточнением названия службы в 1-м абзаце.