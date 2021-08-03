"Газпром" и "Русгаздобыча" создадут СП по развитию Тамбейского месторождения до конца года

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 3 августа. /ТАСС/. Совместное предприятие (СП) "Газпрома" и "Русгаздобычи" по развитию Тамбейского месторождения на Ямале - "Тамбей газдобыча" - будет создано на паритетной основе до конца 2021 года, а промышленная добыча газа начнется в 2026 году. Об этом сообщил журналистам глава "Русгаздобычи" Константин Махов.

"Совместное предприятие сейчас находится в стадии создания. "Газпромом" утверждены структуры, совет директоров, распределение должностей. Предприятия будут созданы, я думаю, до конца года, и мы рассчитываем, что до конца весны [2022 года] мы переведем лицензию уже [с "Газпром недр" на "Тамбей газдобычу"]", - сказал он.

Промышленную добычу газа на месторождении планируется начать в 2026 году, а газ с него пойдет либо по магистральному газопроводу Бованенково - Ухта, либо через южную линейку газопроводов на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, отметил Махов. Кроме того, в презентации к выступлению Махова говорится, что "будут проработаны дополнительные варианты создания дополнительной стоимости за счет развития газохимии".

СП привлечет все проектное финансирование для развития месторождения, а "Газпром" понесет лишь исторические затраты на его разработку, половина из которых будет ему компенсирована, подчеркнул глава "Русгаздобычи".

Тамбейское месторождение расположено на полуострове Ямал в границах трех лицензионных участков, принадлежащих ПАО "Газпром", - Западно-Тамбейского, Северо-Тамбейского и Тасийского и является крупнейшим по запасам на полуострове. Запасы месторождения составляют более 5,2 трлн куб. м газа и 481 млн тонн нефти и газового конденсата. Транспортироваться газ будет по специально выделенным для этансодержащего газа магистральным газопроводам.

Махов также сообщил, что рассматривается вариант отгрузки жидких углеводородов с Тамбейского месторождения по морю, в том числе путем строительства нового порта на Ямале.

"Мы рассматриваем такой вариант, потому что там достаточно большое количество отгружать - это вариант как через Сабетту, так и строительство другого порта", - сказал он.