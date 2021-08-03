Биржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ обновили исторические максимумы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Биржевые территориальные индексы бензина марки "Регуляр-92" и сжиженных углеводородных газов (СУГ) по итогам сегодняшних торгов вновь обновили рекордные значения, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,3%, до 57,602 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был достигнут 22 июля - тогда стоимость бензина этой марки была на уровне 55,597 тыс. рублей за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 1,3%, до 43,399 тыс. рублей за тонну, превысив ранее рекордную цену этого топлива в 43,32 тыс. рублей за тонну, зафиксированной 28 июля.

В то же время цена бензина Аи-95 снизилась за день на 0,2%, до 58,75 тыс. рублей за тонну, а дизельного топлива - выросла на 0,2%, до 51,48 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута уменьшилась на 1,3%, до 22,94 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) - на 1,8%, до 49 тыс. рублей за тонну.

В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ неоднократно обновляли цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость СУГ.

30 июля министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. Ранее он говорил, что министерство инициирует введение запрета, оценив ситуацию с биржевыми ценами на топливо. По его словам, срок запрета на экспорт может составить минимум три месяца.