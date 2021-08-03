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Первый IT-парк в Краснодаре появится в 2025 году

Власти Краснодарского края разработают новые меры поддержки для представителей IT сферы

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Первый в Краснодаре IT-парк будет открыт в 2025 году. Он будет включать бизнес-инкубатор цифровых идей и площадку для подготовки IT-специалистов, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В 2025 году в Краснодаре откроется первый IT-парк края. Обсудили с инвестором реализацию проекта. Здесь появится бизнес-инкубатор цифровых идей, площадка для подготовки молодых специалистов, где цифровые технологии будут интегрировать в различные отрасли экономики", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что краевые власти также разработают новые меры поддержки для IT сферы.

"В целом IT-сфера должна стать полноценной отраслью экономики региона. Уверен, резиденты первого IT-парка края помогут нам в этом. А мы продумаем для них меры поддержки и утвердим краевую стратегию развития отрасли до 2030 года", - отметил глава региона.

В начале июля сообщалось, что первый в Краснодарском крае IT-парк будет построен в Краснодаре. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и руководство научно-производственного предприятия "МВС".

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