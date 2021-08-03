В Карачаево-Черкесии планируют ввести около 300 тыс. кв. метров жилья в 2021 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют ввести почти 300 тыс. кв. метров жилья до конца 2021 года. Об этом сообщил во вторник глава республики Рашид Темрезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

На прошедшей в октябре 2020 года встрече с главой региона Путин отметил, что строительная отрасль в регионе "припала немножко" - на 17%. Власти Карачаево-Черкесии намеревались поправить ситуацию с количеством вводимых в республике строительных объектов к концу 2020 года.

"Владимир Владимирович, мы "просели" в 2020 году. Скажу, что мы были на последнем месте по темпам ввода жилья. Но в этом году, по оценке Министерства строительства Российской Федерации, мы вышли на третье место - 298 тыс. кв. м жилья вводим в этом году", - сказал Темрезов.

Он добавил, что в регион досрочно завершил программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, которое признали таковым до 1 января 2017 года. "Сейчас еще готовим 51 дом к переселению совместно с Фондом реформирования ЖКХ и планируем к концу 2022 года, в год 100-летия республики, завершить эту программу", - добавил Темрезов.

На территории Карачаево-Черкесии ведется строительство 40 многоквартирных домов общей площадью 321 тыс. кв. метров. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2021 году продолжатся работы по созданию нового микрорайона в городе Черкесске, в том числе будут строиться объекты здравоохранения, образования, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2030 года в регионе необходимо увеличить объемы ввода жилья до 403 тыс. кв. метров в год. В Карачаево-Черкесии в 2017-2019 гг. ввели 589,8 тыс. кв. м жилья, за 2020 год - более 127,7 тыс. кв. м.