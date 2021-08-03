Валовой сбор озимого ячменя на Ставрополье увеличили почти на треть

СТАВРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Ставрополье на треть увеличило валовой сбор озимого ячменя в 2021 году, он превысил 853 тыс. тонн, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"На Ставрополье собран рекордный урожай озимого ячменя. Валовый сбор составил больше 853 тыс. тонн. Это на 30% больше результатов последних трех лет. Средняя урожайность перевалила за 41 центнер с га", - написал он на своей странице в Instagram.

В регионе продолжается уборка остальных зерновых культур, сбор уже превысил 8,2 млн тонн, что выше показателя 2020 года. Планируется, что уборка зерновых в регионе завершится до конца этой недели.

Урожай зерна в 2020 году на Ставрополье был меньше 2019 года на 38% и составил 5,2 млн тонн без учета кукурузы. Основной причиной снижения производства стали засуха, град и заморозки.