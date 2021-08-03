В Татарстане погасили задолженность в 102,4 млн рублей перед работниками "Камдорстроя"

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Почти 1800 сотрудников мостостроительной компании "Камдорстрой" получили зарплаты за два года, задолженность составила 102,4 млн рублей. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

"Сотрудники следственного управления в ходе расследования уголовного дела добились погашения задолженности по заработной плате перед 1785 работниками предприятия", - сказал Шептицкий.

Следователи полагают, что в период с 2020 по 2021 год руководство предприятия не выплачивало полную заработную плату работникам, хотя возможность платить у предприятия была. СК по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении компании и ее дочерних предприятий.

Во время расследования уголовных дел руководство "Камдорстроя" полностью возместило имеющуюся задолженность перед сотрудниками, после этого уголовное дело прекратили.