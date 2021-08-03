Офис Зеленского анонсировал рост тарифов на электроэнергию на Украине

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Офис президента Украины анонсировал повышение тарифов на электроэнергию, заверив при этом, что оно "не будет резким". Это следует из заявления во вторник на брифинге пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

"Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. Для многих его не будет вообще. Это принципиальная позиция президента Владимира Зеленского", - сказал пресс-секретарь. "Есть слои населения, для которых они и сейчас великоваты", - добавил он.

Пресс-секретарь сообщил также, что правительство до 24 августа должно определить размер тарифов на электроэнергию для разных слоев населения. "Сейчас кабинет министров и НКРЭКУ [Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг] прорабатывают вопрос, какими должны быть тарифы на свет для населения на Украине", - сказал Никифоров.

28 июля правительство Украины отложило до сентября повышение тарифов на электроэнергию, продлив до 31 августа 2021 года действие постановления о возложении специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Таким образом, до начала осени будет действовать тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен за кВт/ч. Это решение, как пояснили в кабинете министров, связано с необходимостью защитить потребителей в "нестабильной экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции".

До 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт/ч в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт/ч. С 1 января 2021 года кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт/ч. На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которому цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн (кВт/ч), за исключением суточного зонного учета. Позже его действие продлили на апрель, затем - на май, июнь и июль.

Минэнерго предлагало вести новую модель специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа. Для уязвимых слоев планировали установить цену более низкую, а для потребляющих больше - повышенный тариф.