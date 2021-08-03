Объем торгов на рынках Мосбиржи в июле 2021 года вырос на 10,4%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 10,4% и составил 87,3 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок, рынок акций, денежный рынок и спот-рынок валюты, а также рынок драгоценных металлов и рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

Объем торгов на фондовом рынке по сравнению с июлем прошлого года вырос на 6,3% и составил 3,735 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 30,1%, до 2,013 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 12%, до 1,721 млрд рублей. В июле на фондовом рынке Московской биржи размещены 76 облигационных займов на общую сумму 1,057 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 293,5 млрд рублей.

На срочном рынке объем торгов вырос на 40,4%, до 12,5 трлн рублей, или 162 млн контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 157,9 млн контрактов, опционными контрактами - 4,1 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца вырос на 30,9% и достиг 851,1 млрд рублей. Объем торгов на рынке СПФИ вырос в 4,8 раза и составил 159,7 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке за год снизился на 6,5% и составил 25,8 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот вырос на 9,6% и достиг 7,7 трлн рублей, объем сделок своп и форвард - 18,1 трлн рублей. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 15,9% и составил 44,6 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 2,029 трлн рублей.

По данным Мосбиржи, объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в пять раз и составил 27,9 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 27,8 млрд рублей (6,5 тонны), серебром - 0,1 млрд рублей (1,8 тонны).