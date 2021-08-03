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"Фосагро" даст скидку 10% на удобрения фермерам, пострадавшим от природных ЧС

Также все аграрии получат скидку 5%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Фосагро" даст скидку 10% на удобрения для аграриев открытого грунта, пострадавших из-за природных и климатических катаклизмов, сообщила компания.

Кроме того, производитель предоставит до конца осеннего сева скидку 5% на удобрения всем фермерам.

"Скидка 10% будут предоставлена крестьянским (фермерским) хозяйствам и овощеводам открытого грунта, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций из-за природных и климатических катаклизмов (природные пожары, засухи, наводнения и др.). Скидку 5% получат все крестьянско-фермерские хозяйства. И такой же размер скидки определен для аграриев под выращивание овощей открытого грунта", - сообщила компания.

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