"Фосагро" даст скидку 10% на удобрения фермерам, пострадавшим от природных ЧС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Фосагро" даст скидку 10% на удобрения для аграриев открытого грунта, пострадавших из-за природных и климатических катаклизмов, сообщила компания.

Кроме того, производитель предоставит до конца осеннего сева скидку 5% на удобрения всем фермерам.

"Скидка 10% будут предоставлена крестьянским (фермерским) хозяйствам и овощеводам открытого грунта, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций из-за природных и климатических катаклизмов (природные пожары, засухи, наводнения и др.). Скидку 5% получат все крестьянско-фермерские хозяйства. И такой же размер скидки определен для аграриев под выращивание овощей открытого грунта", - сообщила компания.