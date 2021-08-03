Торгпредство РФ в Финляндии надеется на решение проблемы с закрытием счетов Argus Spectrum

ХЕЛЬСИНКИ, 3 августа. /ТАСС/. Торговое представительство России в Финляндии надеется на разрешение ситуации с закрытием счетов в финских банках российской компании - производителя охранно-пожарных сигнализаций и систем оповещения Argus Spectrum International, которая несколько лет назад открыла производство в финском городе Савонлинна, поддержку в решении проблемы оказывают местные власти и дипломаты РФ. Об этом в торгпредстве сообщили во вторник ТАСС.

В настоящее время дочерняя компания Argus Spectrum - Asi Oy LTD испытывает серьезные проблемы с банковским обслуживанием. 16 июля банковский концерн OP закрыл счета компании, вслед за этим 19 июля блокировку средств совершил DanskeBank. С подобными действиями финских банков сталкивались в последние годы и некоторые другие компании, имеющие отношение к РФ.

"Поддержку в разрешении указанной ситуации [с Asi] активно оказывают администрация Савонлинны, посольство и торговое представительство России", - указали там. "Мы неоднократно поднимали вопрос о необоснованных отказах финских банков в открытии новых счетов, прекращении обслуживания ранее открытых счетов компаний и граждан Российской Федерации, а также финских компаний с российским капиталом на различных уровнях. На наш взгляд, подобные решения со стороны банков нивелируют активные действия по поддержке бизнеса, которые оказывают органы местной и государственной власти, а также существующие институты развития Финляндии. В сложившихся обстоятельствах Финляндия теряет годами сформированный за счет государственной политики статус самой привлекательной страны Европы для иностранных инвесторов", - подчеркнули в торгпредстве.

Там отметили, что "формат ответа вроде "мы коммерческие организации, поэтому сами решаем, с кем работать", или "они не смогли предоставить нам сведения" - при отсутствии четко регламентированного списка необходимых документов или хотя бы запроса - больше подходит для отношений на рынке, а не для европейских банковских учреждений".

"Ожидаем, что, согласно договоренности, до очередного заседания межправкомиссии [по экономическому сотрудничеству] будет проведен семинар с участием заинтересованных сторон, с инициативой которого выступил Банк России в мае 2021 года. Выражаем надежду, что проблема будет урегулирована", - сказали там.

О компании

Argus Spectrum International сообщила об открытии производства в Финляндии в 2019 году, в марте 2019-го ее руководство и мэрия города подписали договор о сотрудничестве. Торгпредство с 2018 года сопровождает инвестиционный проект компании, которая к настоящему моменту вложила порядка €3 млн в производство беспроводных систем сигнализации, оповещения и локализации в Савонлинне. Объем экспортных отгрузок компании с территории Финляндии в 2021 году оценивается в €2 млн, в 2022 году - €5 млн. Поставки осуществляется, в частности, на рынки Великобритании, ОАЭ, Индии и Австралии.

Проект Argus Spectrum в Савонлинне активно поддерживается государственными и муниципальными властями Финляндии, указало торгпредство. При этом ограничение банковского обслуживания, отметили там, "влечет полную неспособность осуществлять текущую коммерческую деятельность, выполнять свои обязательства налогоплательщика перед государством, а также контрагентами, работниками компании, вести надлежащий бухгалтерский учет". Расчеты были переведены в российские банки.

Argus Spectrum International была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Ее беспроводные устройства пожарной сигнализации установлены на 100 тыс. объектах по всему миру, в том числе в Великобритании, Бельгии, Германии.