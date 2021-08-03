Россельхознадзор разрешил поставки инкубационного яйца с трех ферм Великобритании

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешает поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с трех ферм Великобритании. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор по результатам анализа полученных от ветеринарной службы Великобритании материалов принял решение возобновить с 4 августа 2021 года поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с трех птицеводческих ферм Великобритании, расположенных в благополучных по гриппу птиц округах", - отмечается в сообщении.

Ранее ведомством был разрешен импорт инкубационного яйца и суточных цыплят с 34 предприятий Великобритании.

Ограничения на ввоз в Россию птицеводческой продукции и живой птицы были введены 27 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц в Соединенном Королевстве Великобритания и Северной Ирландии.