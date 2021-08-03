Автопроизводитель Stellantis намерен выпускать только электрические Alfa Romeo и Lancia

РИМ, 3 августа. /ТАСС/. Транснациональный производитель автомобилей Stellantis намерен перейти к выпуску исключительно электроавтомобилей итальянских марок Lancia и Alfa Romeo с 2024 и 2027 года соответственно. Об этом сообщил во вторник в ходе проходившей онлайн презентации для прессы главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таверес.

Он также сообщил, что начиная с 2026 года все новые линейки автомобилей компании будут работать на электрическом двигателе. При этом он назвал такую политику компании "масштабной экологической трансформацией".

Stellantis появилась в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В их линейке находятся, в частности, такие марки, как Fiat, Maserati, Jeep и другие. После слияния данный концерн стал одним из крупнейших автопроизводителей в мире.