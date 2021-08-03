Австралийская BHP ожидает роста доли продаж электрокаров до 25% к 2030 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Эра расцвета электротранспорта началась раньше, чем ожидалось, уже к 2030 году четверть всех продаж по всему миру будет приходиться на электромобили. Такой прогноз сделал глава никелевого дивизиона крупнейшей в Австралии металлургической компании BHP Эдди Хагель, пишет газета The Sydney Morning Herald.

По его мнению, переломной точкой для автомобилестроения стал 2020 год, когда продажи Tesla превысили полмиллиона машин, а в Европе продажи электромобилей выросли более чем вдвое. BHP добывает железную руду, медь и уголь, и планирует расширить производство никеля и меди - основных компонентов, используемых для создания ионно-литиевых батарей. В июне BHP заключила соглашение с Tesla о поставках никеля для производства электрокаров.

"Мы ожидаем, что к 2030 году четверть всех продаваемых в мире машин, будут электрическими", - сказал он, выступая на ежегодной металлургической конференции во вторник. По его словам, компания "значительно" повысила этот прогноз по сравнению с оценкой двухлетней давности.

О продажах электрокаров в мире

По данным портала Insideevs, в июне глобальные продажи электромобилей побили исторический рекорд месячных продаж, достигнув 583 тыс. единиц. Показатель вырос на 153% год к году. По данным портала, доля продаж электромобилей сейчас оценивается в 8,7% от всего рынка. Всего в 2021 году в мире может быт продано до 6 млн электрокаров, посчитали в Insideevs.

Инфраструктура и продажи в России

В России этот показатель также растет. Так, по данным "Автостата", с января по май 2021 года в России продано 650 электромобилей, что в семь раз превышает показатель годом ранее. При этом в мае продажи выросли в 10 раз - до 148 авто в месяц.

Ранее о возможном выходе Tesla на российский рынок говорил основатель компании Илон Маск

Для развития российского рынка электротранспорта власти разрабатывают инициативы, которые, в том числе касаются расширения мобильной зарядной инфраструктуры для него. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил журналистам, что правительство РФ намерено "стимулировать и производство зарядных станций, и их установку".

Так, ведущий оператор заправочных станций для электромобилей, компания "Россети", планирует построить сеть зарядных станций, которые охватят 30 крупнейших городов и 30 ключевых автомагистралей, чтобы владельцы заряжаемых авто смогли проехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда. Действующая сеть электрозаправок включает более 260 станций, к 2025 году их количество превысит тысячу точек, планируют в "Россетях".

"Россети", в частности, сотрудничают с Volkswagen Group Rus и с "Порше Руссланд" в сфере стимулирования развития рынка электротранспорта в России. Планируется совместное создание мобильных приложений, которые упрощают пользование зарядной инфраструктурой.