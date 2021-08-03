Финансовый регулятор США считает, что должен иметь больше контроля над криптовалютой

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США нуждается в дополнительных полномочиях по регулированию рынка криптовалюты. Об этом заявил во вторник глава данного финансового регулятора Гэри Генслер, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Этот класс активов связан с мошенничеством, жульничеством и злоупотреблениями в отдельных случаях", - констатировал он. Генслер призвал Конгресс США предоставить комиссии "дополнительные полномочия", чтобы пресекать "обход норм" путем транзакций с криптовалютой.

По словам главы комиссии, "в настоящее время не хватает защиты инвесторов" в сфере применения криптовалюты. "Честно говоря, сейчас это больше похоже на Дикий Запад", - сказал он. "Если мы не займемся этими вопросами, я опасаюсь, пострадает много людей", - полагает Генслер.

Руководитель комиссии отметил, что в настоящее время криптовалюту иногда применяют в качестве "незарегистрированных ценных бумаг" без какого-либо надзора со стороны профильных регулирующих органов. "Это оставляет возможность для манипуляции ценами. Из-за этого инвесторы уязвимы", - сказал он. Генслер напомнил, что в последние годы комиссия начала десятки судебных разбирательств в этой сфере. "Мы не проиграли пока ни одного дела", - отметил он.

Как подчеркнул Генслер, необходимость более тщательного регулирования нужна и из-за того, что криптовалюту нередко применяют для отмывания денег, обхода санкций, уклонения от выплаты налогов и выплаты выкупа хакерам.