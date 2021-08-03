Российский рынок акций закрылся слабым ростом биржевых индексов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций смог продолжить рост, несмотря на снижение цен на нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3 793,69 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,11%, до 1 637,70 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:23 мск снизился на 0,09%, до 72,69 рубля, евро - на 0,16%, до 86,55 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 1,17% на отметке $72,27 за баррель. "Волатильность цен на нефть увеличилась после выхода слабых данных по экономической активности в производственном секторе КНР в июле и сообщений о вспышках COVID-19 почти в половине китайских провинций. Рост заболеваемости отмечен также в США, притом, что по информации Белого дома, более 70% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины. Число подтвержденных случаев распространения коронавируса в мире, по данным за сутки 2 августа, выросло более чем на 550 тыс.", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Сегодня на Мосбирже в лидерах роста находятся акции компании "Алроса" (+3%). "Компания является бенефициаром открытия экономик после пандемии и восстановления спроса на люксовые товары и драгоценности. В июле "Алроса" увеличила средние цены на бриллианты на 7% квартал к кварталу, а с начала года их стоимость выросла уже на 27%. Сильный спрос и высокие цены должны поддержать финансовые результаты компании", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Иван Малина.

Бумаги "Русала" (-7,24%), напротив, оказались в аутсайдерах. Причиной может служить реакция рынка на комментарии одного из основных акционеров En+ Group Олега Дерипаски, по мнению которого, действия российских властей в отношении российских металлургов уже привели к потере $50 млрд, считает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

"Подобная риторика, по мнению рынка, может означать повышение шансов анонсированной ранее менеджментом компании возможности закрытия некоторых, оказавшихся на грани рентабельности, производств, суммарная доля мощностей которых составляет несколько сотен тысяч тонн продукции. В частности, темпы запуска нового Тайшетского алюминиевого завода тоже могут быть пересмотрены", - пояснил эксперт.

Прогноз на 4 августа

В середине недели фокус внимания участников торгов может снова сосредоточиться на статистике. Будут опубликованы июльские индексы деловой активности в секторе услуг Китая, Германии, еврозоны, США, Великобритании. Аналогичный показатель представит Росстат.

Также из важных экономических статистических маркеров дня - публикация данных о числе занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP за июль и индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от за минувший месяц. На нефтяных котировках локально может сказаться информация о недельных изменениях запасов нефти в США от API и EIA, рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3 740 - 3 820 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,7-74 рубля. Целевые диапазоны закрытия торгов "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 760 - 3 810 пунктов, а также 72,55-73,35 рубля и 86,45-86,95 рубля соответственно.