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В США атаке с применением вируса-вымогателя подверглась крупная венчурная фирма

Согласно оценкам Advanced Technology Ventures, киберпреступники похитили информацию, касающуюся 300 инвесторов

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американская компания Advanced Technology Ventures, работающая с технологическими фирмами в США, подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя, были похищены личные данные инвесторов. Об этом сообщил во вторник интернет-портал TechCrunch.

Представители компании, которая контролирует активы в размере более $1,8 млрд, уведомили о произошедшем правоохранительные органы. Представители Advanced Technology Ventures сообщили, что узнали об атаке 9 июля. Ей подверглись серверы компании, на которых хранилась финансовая информация. Хакеры получили к ней несанкционированный доступ. Они также зашифровали часть данных.

Согласно оценкам Advanced Technology Ventures, киберпреступники похитили информацию, касающуюся 300 инвесторов.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая хакеры взломали системы трубопроводной компании Colonial Pipeline. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

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