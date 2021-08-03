Базовый хаб "Аэрофлота" Шереметьево в июне стал самым загруженным в Европе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево, где базируется национальный перевозчик "Аэрофлот", в июне стал самым загруженным аэропортом Европы с почти 3 млн пассажиропотоком, сообщает британское издание "Independent".

"Российская авиация восстанавливается быстрее всех в Европе. Московский Шереметьево, хаб "Аэрофлота", впервые в истории стал самым загруженным по пассажиропотоку европейским аэропортом. В июне он принял 2,94 млн путешественников, оттеснив на второе место турецкий аэропорт в Стамбуле. Турецкий мега-хаб обслужил 2,8 млн пассажиров", - сообщает издание.

Аэропорт Франкфурта с 1,78 млн обслуженных пассажиров занял шестое место, сразу после петербургского Пулково, и стал лидирующим западноевропейским хабом, опередив аэропорт Мадрида (восьмое место), парижский Шарль-де-Голль (10 место) и воздушную гавань Амстердама (11 место), пишет Independent.

В топ-15 июня оказались те же аэропорты, что и в мае. Среди них пять российских, включая аэропорт Внуково (на девятом месте) и Сочи (на 14 месте). Исторически самый загруженный аэропорт Европы Хитроу уже второй месяц занимает 17 место, в июне там приняли 957 тыс. пассажиров.

Как сообщает Independent, материал подготовили на основе исследования аналитического портала airserviceone.com (США).

О восстановлении пассажиропотока на внутренних рейсах

Как сообщили в пресс-службе "Аэрофлота", по итогам второго квартала 2021 года пассажиропоток группы "Аэрофлот" на внутреннем рынке не просто достиг исторических значений, но и превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 17,9%.

В июле "Аэрофлот" запустил совместные с "Победой" рейсы из Шереметьево. По код-шеринговому соглашению лоукостер совершает полеты в Барнаул, Махачкалу, Уфу, Ульяновск, Владикавказ, Минеральные Воды, Чебоксары, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Нальчик, Пермь и обратно.