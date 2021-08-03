В Абхазии пересмотрят условия работы поставщиков топлива из-за его удорожания в России

СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Условия работы участников топливного рынка будут пересмотрены в Абхазии в ближайшее время. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики республики по итогам встречи вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган с представителями бизнеса.

В основном все поставки нефтепродуктов в Абхазию идут из России, абхазский импорт напрямую зависит от уровня российских цен. Поскольку цены на нефтепродукты в РФ растут Минэкономики ранее обратилось в правительство с предложением пересмотреть цены на топливо. Премьер-министр Александр Анкваб поручил провести в профильном ведомстве совещание с участием поставщиков нефтепродуктов, обсудить с ними варианты разрешения данной ситуации.

"Участвовавшие во встрече руководители четырех топливных компаний, реализующих нефтепродукты в Абхазии, рассказали руководству Минэкономики о финансовом состоянии организаций, отметив, что устойчивый рост закупочных цен на бензин способствует возникновению топливного кризиса в стране. По словам представителей топливных компаний, все они уже работают в убыток, несмотря на недавнее [в июне и июле] повышение предельной стоимости нефтепродуктов. Участники совещания обсудили регуляторные меры выхода из ситуации, возможности применения отсрочки таможенных платежей и изменения предельной стоимости нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Как отмечалось на встрече, закупочная цена растет с каждой поставкой, поставщики удерживают розничные цены непопулярными методами, остановив оптовые продажи.

В конце июня в Абхазии оптовая и розничная цена на бензин Аи-92 и дизельное топливо повысилась на 3 рубля, с 17 июля оптовая цена бензина "Регуляр-92" выросла еще на рубль и составила 43 рубля, а розничная - еще на 2 рубля и составила 46 рублей. Аналогично и с дизельным топливом - 43 рубля оптом и 46 рублей в розницу. По отношению к бензину с октановым числом 95 и выше применяется регулировка стоимости исходя из рыночной конъюнктуры.