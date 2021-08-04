Исследование: экспортеры РФ покроют ростом цен 90% потерь из-за "углеродного налога" ЕС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские металлурги, газохимики и производители цемента потеряют более 760 млрд рублей до 2035 года из-за введения "углеродного налога" ЕС, но смогут покрыть почти 90% потерь за счет роста цен на свою экспортируемую продукцию. Причем это увеличение цен будет вызвано тем же самым регулированием со стороны Евросоюза, говорится в исследовании, которое подготовлено исследовательской группой "Петромаркет".

"Суммарные отчисления российских производителей алюминиевой продукции, черных металлов, газохимии (в части производства аммиака, азотных удобрений и азотной кислоты) и цемента по трансграничному углеродному регулированию (ТУР) ЕС за 10 лет с 2026 по 2035 год могут составить более 760 млрд рублей", - говорится в исследовании "Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как обернуть его в пользу России?". Больше всего средств потеряет черная металлургия - порядка 443 млрд рублей, газохимия не досчитается более 175 млрд рублей, алюминиевая отрасль - 143 млрд рублей, следует из расчетов "Петромаркета". Потери производителей цемента оцениваются всего в 17 млрд рублей.

При этом за этот же период за счет роста цен на продукцию экспортеры могут дополнительно заработать как минимум 650 млрд рублей, что покроет 86% потерь от уплаты "углеродного налога". "Весьма вероятно, что рост цен будет еще более заметным, что вовсе исключит негативный эффект от взимания сбора", - отмечают эксперты.

Таким образом, итоговые потери российского чермета могут составить лишь 6% от первоначальной суммы, алюминиевой промышленности - 28%, газохимии - 25,5%, а производители цемента и вовсе могут оказаться в плюсе на 5 млрд руб. благодаря более низкому углеродному следу, чем у компаний из Европы.

Производители электроэнергии из РФ могли бы потерять 220 млрд рублей за 10 лет до 2035 года, однако к моменту начала взимания платежей по ТУР экспорт электроэнергии из России в ЕС может радикально снизиться, что "сделает потери российской электроэнергетики незначительными", полагает "Петромаркет".

Главным же риском для российских компаний может стать не фискальная нагрузка, а потеря европейского рынка для экспорта в долгосрочной перспективе. "Опережающая декарбонизация европейских производств может привести к тому, что Европа начнет "забирать" на свою территорию мощности по производству товаров, импортируемых в настоящее время из стран, где эти товары характеризуются высоким углеродным следом", - подчеркивается в исследовании. А в перспективе набор этой продукции может расширяться за счет распространения ТУР на новые товарные группы, такие как нефтепродукты и нефтехимия.

Как предотвратить потерю экспорта?

Одним из способов избежать данного риска для производителей могло бы стать оспаривание Россией введения ТУР через Всемирную торговую организацию (ВТО), но регулирование ЕС в принципе не противоречит принципам ВТО, что делает успех маловероятным, говорится в исследовании.

Эффективным инструментом противодействия может стать введение собственного углеродного экспортного сбора, который распространялся бы на вывоз товаров из РФ за пределы Евразийского экономического союза, считают эксперты. ТУР может быть снижен на величину платежа за углеродный след товара в стране его происхождения, что позволило бы фактически "обнулить европейский импортный сбор". Выигрыш российской экономики от этой меры за период 2026-2035 годов может составить почти 700 млрд рублей, сказано в исследовании.

Однако недостаток данного способа в том, что общая сумма углеродных экспортных сборов, которую заплатят российские компании, будет в 2,8 раза выше, чем если бы они платили только "углеродный налог" в ЕС.

В связи с этим "полученные государством средства от экспортного углеродного сбора разумно было бы направить на "озеленение" российской экономики. В частности, полезным представляется использование механизма софинансирования различных проектов декарбонизации в отраслях, подпадающих под экспортный углеродный сбор", заключает "Петромаркет" в своем исследовани.

Об "углеродном налоге" ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, Еврокомиссия предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 года по 2025 год будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.