В Якутии предлагают субсидировать авиабилеты для всех жителей арктической зоны республики

ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Якутии предлагают ввести новый механизм субсидирования авиаперевозок - для всех своих жителей арктической зоны, круглогодично и без возрастных ограничений. Об этом сообщил в среду журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

"Министерством сегодня разработан новый механизм субсидирования авиаперевозок для жителей арктической зоны. Сегодня у нас субсидируются межулусные (межрайонные) перевозки, обеспечивается около 4,5 тыс. пассажиров. Субсидируются два-три кресла в самолете, и действует это только для льготных категорий граждан - пенсионеров, многодетных, студентов. Работает в основном механизм в период межсезонья. Нами предложен механизм, он поддержан на уровне председателя правительства [Якутии] - механизм круглогодичного субсидирования без ограничений по возрасту, но, соответственно, по прописке в одном из 13 улусов арктической зоны", - сказал Сивцев.

Он отметил, что новый механизм будет более ориентирован на помощь жителям арктической зоны Якутии. "Хотелось бы, чтобы данные субсидии приходились именно конкретно для тех жителей, которые там проживают. Мы сейчас в рамках бюджетных проектировок обсуждаем объем субсидирования. Нами предлагается увеличить охват пассажиров в объеме в 45 тыс. человек", - добавил министр.

В арктическую зону входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.