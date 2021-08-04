В Якутии в ходе строительства моста через реку Лену создадут около 1,2 тыс. рабочих мест

ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии позволит создать около 1,2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в среду журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимир Сивцев.

"Порядка 1,2 тыс. в целом планируется создать новых рабочих мест, и большая половина из них - местное население", - сказал Сивцев. Он добавил, что власти уже провели встречи с местными строительными организациями, местными транспортными предприятиями, в данный момент идут переговоры. Продолжается работа совместно с региональным госкомитетом по занятости населения.

По данным министра, на место строительства объекта завезено порядка 30 тыс. кубометров песка, установлены плиты, готовится строительная площадка, переносятся высоковольтные линии. Прорабатываются вопросы привлечения речных судов, мобилизации техники, сил и средств, к завозу первичных строительных материалов были привлечены местные строительные компании.

В июне глава Якутии Айсен Николаев сообщил ТАСС, что власти республики подали заявку на получение инфраструктурного кредита для строительства моста через Лену. Как отметил в свою очередь Сивцев, республика заявила 12,9 млрд рублей в рамках конкурсного распределения.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

О проекте

Как сообщалось ранее, общая стоимость объекта составит 68,46 млрд рублей, из них 51,1% - средства федерального капитального гранта, и 48,9% - за счет средств регионального капитального гранта и внебюджетных средств.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.