Парламент Хакасии принял бюджет на 2021 год в двух чтениях

ТАСС, 4 августа. Верховный совет Хакасии принял бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Ранее бюджет республики на этот срок, принятый в конце прошлого года, был признан незаконным.

30 июля 5-й апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение Верховного суда Хакасии о признании недействующим закона о республиканском бюджете. С этого момента и до принятия нового закона о бюджете все государственные платежи в республике приостановлены. Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал, что все социальные обязательства перед жителями республики будут выполнены.

"Приняли [в обоих чтениях]. Параметры бюджета - 0,5% дефицита, практически бездефицитный", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, доходы казны в 2021 году планируются в 43,7 млрд рублей, расходы - 43,8 млрд рублей, дефицит составит менее 15%, что соответствует Бюджетному кодексу РФ.

Верховный совет Хакасии принял бюджет в декабре 2020 года. Его доходы планировались в размере 37,968 млрд рублей, расходы - 42,548 млрд рублей. Дефицит - 19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики, однако, согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит не должен составлять более 15%. В начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась с иском в суд о признании бюджета недействительным в связи с превышением предельно допустимого дефицита бюджета. В апреле Верховный суд признал закон о бюджете не действующим.

В мае была подана апелляция на это решение Верховного суда, а Верховный совет Хакасии внес изменение в закон о бюджете, приведя его в соответствие с действующим законодательством. Однако иск прокуратуры был составлен так, что оспаривались не отдельные положения закона, а нормативный акт целиком, в связи с чем возникла необходимость вновь принимать бюджет республики.