Аукцион по продаже крупнейшего дорожного предприятия Удмуртии признали несостоявшимся

ИЖЕВСК, 5 августа. /ТАСС/. Аукцион по продаже 100% акций крупнейшего дорожного предприятия Удмуртии "Удмуртавтодор" признали несостоявшимся из-за отсутствия участников. С 9 августа планируется проведение второго аукциона. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства имущественных отношений региона.

"Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников. Планируется проведение повторного аукциона. Прием заявок - с 9 августа. В случае, если снова будет признан несостоявшимся, то планируется подготовка распоряжения правительства Удмуртской Республики об изменении условий приватизации на продажу посредством публичного предложения", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, измененный проект будет согласовываться с Госсоветом Удмуртской Республики.

Ранее сообщалось, что 100% акций "Удмуртавтодора" выставлены на продажу с начальной стоимостью более 3,327 млрд рублей. Продавцом выступает министерство имущественных отношений республики. Заявки принимались до 28 июля. Госсовет Удмуртии 2 марта поддержал приватизацию "Удмуртавтодора", который ранее объединили с еще одной крупной компанией - ДП "Ижевское". Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев отмечал, что приватизация предприятия необходима для масштабной модернизации производства.