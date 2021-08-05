На программу догазификации Крыму необходимо около 7,4 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Газификация домовладений в Крыму потребует порядка 7,4 млрд рублей, в настоящее время уже поданы заявки на подведение газа к первым 15 тыс. домов на общую сумму около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг в ходе встречи с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком глава региона Сергей Аксенов.

"Потенциально сегодня количество домовладений, подпадающих под действие указа, - 78 тыс. [Они находятся] в тех населенных пунктах, где газ есть, но дома или улицы частично не газифицированы. <...> По заявочной кампании сегодня собраны подтверждения заявочного характера по 15 тыс. домовладений. Общая цена вопроса предварительно на 78 тыс. домовладений - 7,4 млрд рублей, на 15 тыс., которые уже подали заявки, и по ним уже разработаны планы, - около 1,5 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также обратился к вице-премьеру с просьбой о выделении финансирования в сумме 200 млн рублей на 2021 год и 1,3 млрд рублей на 2022 год для газификации первых 15 тыс. домовладений.

"Готовность к выполнению есть. В этом году готовы приступить к выполнению поручений", - добавил Аксенов.

В этом году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. Как сообщал Новак, всего в России по новым правилам смогут бесплатно подключить к газоснабжению порядка 3-4 млн домовладений.