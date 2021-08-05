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Источники: Новак 9 августа проведет совещание с нефтяниками по ситуации на топливном рынке

По словам одного из собеседников ТАСС, основная тема обсуждения - стабилизация ситуации на рынке топлива в России, где наблюдается рост цены бензина и дизельного топлива в розничном и оптовом сегментах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Александр Новак 9 августа планирует провести совещание с нефтяными компаниями по ситуации на рынке топлива. Об этом ТАСС сообщили два источника в отрасли.

По словам одного из них, основная тема обсуждения - стабилизация ситуации на рынке топлива в России, где наблюдается рост цены бензина и дизельного топлива в розничном и оптовом сегментах.

В настоящий момент кабмин рассматривает варианты запрета экспорта бензина, а также заключение топливных соглашений с компаниями о заморозке цен.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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