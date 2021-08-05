Цена бензина Аи-92 на бирже упала впервые за неделю

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Биржевой территориальный индекс автомобильного бензина марки "Регуляр-92" (Аи-92) по итогам торгов в четверг впервые за неделю перешел к снижению. При этом стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 3,5% и вновь обновила исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 снизилась за день на 1%, до 57,38 тыс. рублей за тонну, после того, как два дня подряд обновляла рекордные значения. Стоимость этой марки бензина уменьшилась впервые с 28 июля. Биржевой индекс бензина Аи-95 также снизился - на 0,3%, до 59,07 тыс. рублей за тонну. Незначительно снижаются биржевые котировки дизельного топлива - на 0,1%, до 51,58 тыс. рублей за тонну.

В то же время стоимость СУГ второй раз за неделю обновляет исторических максимум. В ходе торгов в четверг цена этого вида топлива выросла на 3,5% и достигла отметки 44,88 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 3 августа (43,399 тыс. рублей за тонну).

Цена топочного мазута уменьшилась за день на 2,1%, до 22,25 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) - на 0,4%, до 49,07 тыс. рублей за тонну.

В течение 2021 г. исторические максимумы на СПбМТСБ неоднократно обновляли цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также СУГ.