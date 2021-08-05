Российский рынок акций закрылся умеренным ростом биржевых индексов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций характеризуется умеренным ростом на фоне отскока цен на нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, до 3 833,75 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,79%, до 1 653,3 пункта.

На Мосбирже в лидерах роста находятся акции банка "Санкт-Петербург" на фоне новости о том, что наблюдательный совет банка принял решение выкупить 14 млн обыкновенных акций по цене 75 рублей за акцию, всего на выкуп акций может быть направлено 1,05 млрд рублей (или около 1,3% от рыночной капитализации). "Судя по тому, что решение о выкупе акций банка "Санкт-Петербург" принято сейчас, менеджмент банка, возможно, рассчитывает на формирование рынком тенденций, поддерживающих котировки бумаг данной кредитной организации и банковского сегмента в целом", - полагает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Существенный рост наблюдался у расписок TCS Group (+2,7%), акций "Новатэка" (+1,6%), "Магнита" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%).

Акции Qiwi оказались в аутсайдерах после выхода новости о планируемой 19 августа компанией публикации финансовой отчетности по МСФО за II квартал. "Данные о чистой прибыли компании, составившей 2 млрд рублей, свидетельствуют о том, что негативные ожидания рынка в отношении динамики акций Qiwi заложенные в их текущие котировки, возможно, в существенной мере избыточны", - считает Осин.

Кроме того, более чем на 1% упали акции "Сургутнефтегаза" на фоне новости об ужесточении позиций российских властей в отношении "нефтянки". Федеральная антимонопольная служба направила запросы в продолжение внеплановых выездных проверок еще четырем частным топливным трейдерам, отметил аналитик "Фридом финанс". Осин полагает, что "для рынка это сигнал того, что условия экспортных ограничений на рынке бензина могут ужесточиться".

Прогноз на 6 августа

Из важных экономических статистических маркеров дня - объем промышленного производства Германии за июнь, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы в США в июле, для нефтяного рынка важными будут данные по динамике количества активных буровых установок от Baker Hughes, рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3 780 - 3 850 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,7-73,4 рубля. Целевые диапазоны закрытия торгов "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 780 - 3 845 пунктов, 73-73,45 рубля и 86,35-87,45 рубля за доллар США и евро соответственно.