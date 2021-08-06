Производство овощей в теплицах в Челябинске за год увеличили более чем на треть

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Производители овощей закрытого грунта в Челябинской области за счет современных технологий и выхода на полную мощность нового тепличного комплекса увеличили производство овощей на 34%, то есть до 18,8 тыс. тонн в первом полугодии. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

"В Челябинской области за первое полугодие 2021 года произведено 18,8 тыс. тонн тепличных овощей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 34%, а, по данным на 26 июля, производство тепличных овощей составило 19,6 тыс. тонн, рост - 37% к уровню прошлого года", - сказал собеседник агентства.

По словам Кобылина, рост также связан с тем, что на полную мощность начал работать тепличный комплекс "Урал" в Усть-Катаве, запущенный в эксплуатацию в 2018 году. В этом агропарке, который стал одним из лидеров в регионе, с начала года вырастили более восьми тыс. тонн огурцов. Их урожайность составила 59 кг на кв. м, а томатов - 19 кг на кв. м. В прошлом году на аналогичную дату общие показатели составляли 8,5 кг на кв. м.

По данным министерства, средняя урожайность овощей в середине года в тепличных хозяйствах Челябинской области равнялась 37,3 кг на кв. м, а годом ранее - 24,5 кг на кв. м. В 2020 году было произведено 40,3 тыс. тонн овощей закрытого грунта, прирост к уровню 2019 года составил 68%.